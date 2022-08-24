情緒與健康密切相關，中醫常稱怒傷肺，但西醫臨床發現，真有病患暴怒下氣炸了，導致「氣胸」，醫師緊急插管，才救回一命。另也有病患長期鬱鬱寡歡，內心累積諸多的不滿與怒氣，一直覺得胸悶，經檢查發現竟真罹患「肺腺癌」。醫師提醒，保持情緒平穩、心情愉快對健康相當重要。

博仁醫院副院長康志森在「健康2.0」表示，怒氣真的會傷肺臟，曾遇到一中年病患，有次情緒太過激動，真的達到「氣炸了」程度，即「氣胸」，當時緊急插管，緩解其症狀才救回一命。

康志森並表示，門診時常遇到鬱鬱寡歡的病患，其低落或憤怒情緒持續累積、未獲紓解，長期覺得胸悶，但心臟的生理檢查數值均無異常，有次建議一名病患做低劑量電腦斷層，未料該病患真的罹患肺腺癌。

台安醫院精神科醫師許正典表示，人若長期將情緒隱藏、未向外發洩紓解，長久會累積產生疾病，「性格偏歇斯底里，遇到不滿就向外發洩，或是神經緊張習慣複診、對不適症狀相當謹慎的人，反而長壽。」