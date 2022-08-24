民進黨新北市長參選人林佳龍上周在立委蘇巧慧等人的陪同下，前往新莊區進行宣講，並與新北市議員翁震州一同點亮「幸福翁翁翁，新北大翻新」的立牌，象徵努力實現「新北新榮光」的決心。​

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林佳龍指出，行政院長蘇貞昌在台北縣長任內，打造了新莊副都心，使得現在的新莊逐漸發展，已經是新北市重要的都會區，同時文化部、客委會、原民會、國家電影中心等都座落在新莊，未來也能成為辦理新北許多盛會的所在。

林佳龍表示，新北市每一區都有精彩的潛力，團隊一步一腳印、厚積薄發，會持續為「翻新新北」充實實力。