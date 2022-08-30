民進黨新北市長參選人林佳龍。（李奇叡攝）

新北市長選舉熱烈，新北市長侯友宜昨競選辦公室上線後，火力逐漸加大，今日競辦一早在民進黨參選人林佳龍赴選委會登記前即發稿出擊，侯友宜選舉辦公室發言人王敏旭表示，民進黨提名林佳龍參選新北市長，昨天造勢晚會再把「新北」講成「台北」，這已是林佳龍宣布參選新北，將近兩個月，第3次把新北講成台北，再加上先前24次說不參選新北市，建議民進黨，一切還來得及，讓林佳龍「照自己的規畫走」。

王敏旭說，7月12日林佳龍首個新北市行程，參加民進黨內的活動，就提到「台北市」需要的是一個能夠有跨域治理的市長；8月16日又在臉書想要給市民承諾，卻把「新北」市議會寫成「台北」市議會。

王敏旭表示，昨天晚上林佳龍與黨籍議員在地方造勢，在舞台上致詞想要報告政策，但又把新北說成台北，不過這次很迅速改口，但林佳龍宣布參選新北市長將近兩個月，第3度把新北講成台北，顯見林佳龍心裡只有台北。

王敏旭說，林佳龍今早預計率領民進黨議員到新北市選委會登記，希望林佳龍不要不小心到台北市選委會；若順利抵達新北選委會時，也要好好跟黨內的議員說明清楚，到底什麼原因不斷把新北說成台北，才不會讓新北綠營議員以為每天跟台北市長參選人在造勢。