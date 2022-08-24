上櫃生技股股價連續飆漲，今（24）日到上午10點50分止，已爆出近180億元的量能，超過昨天全場的147億元，成交值占比達到約四成，類股指數最高來到209.43點大漲超過3.8％，蓄勢挑戰2020年7月那波的213.45元前高。

上櫃生技類股指數今天延續近期漲勢，合一拉出第三根漲停板報242.5元，今天還有智擎、松瑞藥及台康生技等同步拉出漲停，中天及保瑞都大漲逾7％，長聖、星寶國際、寶利徠、高端疫苗等，都大漲4％以上，上櫃生技股整體表現亮眼。