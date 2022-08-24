台鋼雄鷹昨天公布找來日籍教練井端弘和擔任客座教練，領隊劉東洋表示，9月預計還會公布幾名正式教練及客座教練，教練團（含客座）人數約7、8人，外籍教練部分會以投手、體能、守備為主，目前完成度約百分之80左右。

劉東洋解釋會找井端弘和來的原因，主要是在選曾子祐時就在想如何讓他技術各方面更成長，「我們想了很多方式，希望能找一個讓他更常找的教練，日本守備細膩度舉世聞名，是希望能找一個嚴格、守備很厲害的教練來為雄鷹內野手打底，就有想到他。」

井端弘和預計於10月4日至10月17日來台進行指導，劉東洋表示，會找井端來除了守備外，也希望他能針對短打、跑壘給予球員們指導，「雖然這次他只來2個禮拜，但希望之後春訓時還能夠再邀請他來台指導台鋼球員。」

劉東洋也提到現階段也都還有在陸續接洽其他日本教練，但由於現在是球季期間，有些教練都還有合約在身，可能會等球季結束後再繼續物色人選。至於外界最關注的總教練人選，董事長王炯芬笑著說：「當來是壓軸，一個一個來，不要急。」

台鋼預計9月開始訓練，曾子祐聽聞井端弘和要來當客座教練也十分開心、期待，「大家都知道日本守備很紮實，他的球員生涯也拿過很多次金手套，應該可以從他身上學到很多東西，對我會很有幫助。」他也提到最想從井端身上學到守備小細節、基本功，「盡量從他身上多學一些。」