樂天桃猿今天做出人員異動，近3場先發都投不滿5局的王溢正下二軍，拉上19歲小將賴知頎補強牛棚戰力，總教練曾豪駒感謝王溢正在球隊先發人手不足時挺身而出，「就先讓他去二軍調整一下體能，他的空缺就由年輕選手補上。」

王溢正近3場先發前2場都投4局也都掉不少分數，昨天面對統一獅更僅投2.1局就狂失5分，個人近期吞下3連敗。今天球隊將他降下二軍，拉上去年季中選秀選進的新秀賴知頎。

「這陣子辛苦他了。」曾總表示，知道王溢正近期狀況有下滑的情況，但因為頂替先發的人選還不是那麼穩定，所以球隊還需要他分擔幾場先發任務，「接下來希望他下二軍後能夠調整一下體能。」至於王溢正留下的先發空缺，曾總點名翁瑋均、莊昕諺、林子崴都是考慮的人選。

雖然本土先發輪值出現些狀況，但桃猿3洋投從開季至今都有穩定輸出，新洋投必贏多昨天抵台，結束3天隔離後將進行4天自主健康管理，曾豪駒說：「這4天會讓他跟球隊分流訓練，等到我們去花蓮那週去二軍報到。」

曾總指出，必贏多雖然不算是三振型的投手，但球的位移不錯，近年來多擔任長中繼，若要調回先發可能還要需要1、2週的時間，「等他準備好出賽週期後就可以拉上來。」而猿隊陣中目前只有4名洋投，不會有「919洋將大限」取捨的問題，「就看狂威、霸林爵誰的狀況必較累，再去做調整。」