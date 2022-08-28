中信兄弟「爪爪鄉民日」主題日最終日，靠著先發投手吳哲源6.1局僅失2分好投帶領下，以6比3擊敗富邦悍將，拿下2連勝，吳哲源奪下本季第7勝且是個人7連勝，只差1勝就能追平隊史本土投手單季最多連勝紀錄。

今天吳哲源前6局被敲出8支安打，幾乎局局都有讓對方上壘，但他都順利化解危機，7局上續投，1出局後先對高國麟投出觸身球保送，再被代打的高國輝敲出2分炮後退場，總計用99球投6.1局，被敲9支安打、失2分。

接續登板的蔡齊哲、楊志龍都力保不失，9局上兄弟交給終結者呂彥青「關門」，雖然被敲2支安打及高飛犧牲打失掉1分非自責分；打線部分則有江坤宇、岳政華開轟助拳，最終以3分差勝出。

本季兄弟先後走了洋投象魔力、泰迪，本土投手必須補上先發空缺，吳哲源可說是兄弟今年最大收穫，先發、中繼兩頭跑的他，今天再拿下1場先發勝，個人已是7連勝（5先發勝、2後援勝）的狀態，追上吳俊億、黃恩賜、鄭凱文、陳鴻文並列隊史本土球員單季第2多連勝，僅次1994年陳義信8連勝。