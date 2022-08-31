受到強颱「軒嵐諾」外圍環流影響，北部晚間氣候開始不穩定，31日在天母棒球場進行的味全龍與樂天桃猿之戰就因雨勢打打停停，歷經4度暫停後最後裁定6局雙方4比4握手言和。

接近開賽前天母就出現陣雨，比賽開打後更是打打停停，比賽打到6局上前已4度暫停，分別是在晚上7點12分、7點35分、7點57分、8點55分，不只工作人員辛苦在4個壘包及投手丘蓋上帆布，球員「折返跑」也是累人。

6局下結束後準備進行7局上時，天空又下起大雨，這次經過等待後雨勢仍沒趨緩，最終比賽裁定雙方握手言和。6局上打完時看到龍隊總教練葉君璋上前與主審江春緯談話，他透露：「那時候我是說乾脆就不要蓋了，我們就盡量打，雨停就打，下雨就退場但不用蓋帆布，不然收蓋都要花時間，我是這樣講，但規定好像不行。」

由於天母球場是人工草皮，排水非常好，只要雨勢停歇工作人員掀開4個壘包及投手丘的帆布稍作整理就能恢復進行，也讓葉君璋開玩笑說：「場地排水太好也不是辦法。我還叫（張）泰山去採看看有沒有積水，結果都沒有水濺起來。」

此役龍隊先發投手鋼龍5局用球數就來到111球，被敲8支安打包含1轟、失4分，葉總認為多少受到天氣影響，「遇到下雨可能沒辦法很盡全力去投，大家知道會下雨心情上也是會影響，但還是要想辦法克服。」

敲出生涯第298轟的林智勝也笑說自己第一次碰到這樣多次暫停的情況，他認為這樣打打停停最難的是找回專注力，「你好不容易把專注力拉回來結果又下雨，要馬上拉回專注力很難，這樣多次暫停回休息室真的只能先完全放鬆，先休息再重新發動引擎。」