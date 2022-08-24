陳水扁日前接受網紅「比特王」專訪，相關影片於昨（23）日播出，陳水扁在專訪中狂電民進黨台北市長參選人陳時中，指他一面當指揮官，一面還在寫選舉書，「你也沒專心做防疫這件事」。相關新聞經轉貼後，也讓網友大讚陳水扁「戰神」！

陳水扁痛批陳時中，因為要選舉，一本選舉書出來了，「一本書要出版平常不用準備嗎？」「一面當防疫指揮官，一面還在寫書」，這就是有矛盾所在，說白一點，「你（陳時中）也沒專心做這件事，你分心了」。

陳水扁直言，若他是蔡總統，既然要支持陳時中選台北市長，早就應該要讓他離開了，不會拖到現在；陳水扁也自爆，去年就曾提醒過陳時中「若是想選台北市長，就應該趕快離開（防疫指揮官的位子）」。

在《中時新聞網》該篇陳水扁痛罵陳時中的報導被轉發至社群平台Ptt後，也引起了鄉民們高度熱議，相關討論呈現「爆」等級，有網友大讚陳水扁「果然是當過國家領導人的角度」、「大砲出來了！」、「阿忠竟然被阿扁嗆爆，笑死」、「完全無法反駁」、「想不到有一天阿扁跟世堅會變成清流」、「阿扁講話就是中肯，懷念以前的DPP」、「戰神」。

然而對於陳水扁對民進黨內開砲，也有網友狠酸「你小心一點，等等又被人家抓回去」、「中共同路人，阿扁」、「阿扁會被出征嗎？」、「綠粉要出征了」、「阿扁保外就醫資格沒有囉」。