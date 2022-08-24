民權派出所2位員警不幸殉職，民眾紛紛到派出所前獻花，幫警察打氣加油。(曹婷婷攝)

小朋友滿滿注音手寫卡片讓人鼻酸。(曹婷婷攝)

從高雄來台南訪親友的林姓夫妻掏光身上現金，表明要包奠儀，聊表心意。(曹婷婷攝)

台南市警二分局民權派出所27歲員警曹瑞傑、36歲員警凃明誠追查機車竊案，遭明德外役監逃犯林信吾殺害，不幸殉職，2天來許多民眾到派出所獻花、送奠儀、補品，花束卡片寫滿祝福與不捨哀悼，有小朋友以滿滿注音寫下「你們值勤時一定要注意安全」，讓人鼻酸。

今天中午一對從高雄來台南拜訪親友的林姓老夫婦，徒步行經民權所，發現門口排滿花海，得知是這2天新聞殉職員警服務單位，林先生走進派出所把身上現金全數掏出來，「我想包奠儀，表達心意！」

他說，這幾天看到認真值勤的警察查案卻被殺害，「敬佩也不捨」，跟妻子聊著能為他們做點什麼？沒想到今天來台南訪親友，路上正好經過派出所，二話不說掏光身上的2000多元現金。

民權所長郭若萱說，這2天陸續有民眾來派出所送花、送補品、飲料、便當與奠儀，奠儀部分轉交家屬，大家收到民眾的心意，很感謝，但一下失去兩位同仁，大家情緒仍相當低迷。也有民眾得知警察近日吃不下飯，特地買補品幫警察加油，一名女學生中午帶著雞精禮盒由媽媽載來民權所，「希望警察趕快恢復元氣！」