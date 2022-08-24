說話之道十分重要，有些人說話太直接，經常無意間傷害到人。命理專欄《旺好運》分析，處女座、天蠍座、雙子座伶牙俐齒，講話毒舌，常常與別人較量，往往給人留下不好的印象。

第三名：處女座

處女座講話非常狠，尤其對越在乎的人講話就會越難聽，不過他們通常都是就事論事，不太會刻意去針對人，但常常為了要說贏別人，用人身攻擊的方式，或各種情緒勒所的言論來讓對方閉嘴。

第二名：天蠍座

天蠍座在大多時間其實都挺安靜的，甚至可以說是置身事外，但當自己的權益受損，或莫名被針對，那他們生氣之後的毒舌攻勢，也會讓人想立刻舉白旗投降，嚴重一點甚至會造成對方心靈受傷。

第一名：雙子座

雙子座的思維與口條能力都有很高的水準，他們可以憑著一張嘴創造出自己人生的一條道路，總是能把一件事情說的頭頭是道，但也因為這樣，他們經常與別人較量，不僅給人留下不好的印象，也讓人覺得他們講話很不尊重人。