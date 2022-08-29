一段感情走到終點，有些人不肯輕易說放就放，即便分手許久也忘不了對方；有些人則理智冷靜，一旦分手便瀟灑離開，甚至能迅速忘記前任，衝向下一段感情。《搜狐網》運勢專欄分享，雙子座、天蠍座、水瓶座面對舊愛狠心絕情，一旦分手就不會再對舊愛心軟，更不會主動聯繫對方。

▍雙子座

雙子座對待你的態度，取決於他們愛你的程度，如果他們深愛著你，便會非常溫柔地對待你，站在你的角度考慮問題，避免與你發生矛盾，同時也會照顧到你的感受。如果他們不愛你，或者是你們已經分手了，那他們就會認為你的一切都與他們無關，再也不會為你的事情而心軟。

如果分手後你做了什麼傷害雙子座的事情，他們就會將憤怒的情緒直接地表達出來，絕不會顧及你的面子。既然和雙子座分手了，就安靜地做一個陌生人，不要再出現在他們的生命裡，也許是最好的選擇。

▍天蠍座

天蠍座自尊心非常強，在感情中，他們通常都會表現得很瀟灑，這也是他們維護自尊的手段，如果他們愛上了一個人，便會勇敢地表達出來，同樣的道理，如果他們對你感到失望，便會很乾脆地斬斷這段感情。

天蠍座一旦決定要放棄這段感情，便會露出絕情的一面，把自己的心給硬起來，不會再對你的事情感到心軟。天蠍座永遠不會跟自己的前任成為朋友，因為他們認為，如果兩個人不能在一起，那彼此之間不要再有任何牽掛，便是最好的結局。

▍水瓶座

對水瓶座來說，舊愛意味著過去式，因此他們不會跟對方有任何瓜葛，而是向前邁進。水瓶座會把自己的溫柔和真心留給自己的愛人，而不會留給曾經傷害過自己的人，因此他們不但不會心軟，分手後更不會主動去聯繫前任。

水瓶座並不是真的很無情，只是他們不會把自己的感情花在已經沒有意義的人身上，所以即使是偽裝出來的絕情，他們也不會再對舊愛留情，他們對待感情就是這麼理性，不會留戀過去，而是把精力留給現在和以後的人身上。