俗說一種米養百樣人，有些人個性強勢、比較自我，是不少人心中的頭痛人物，運勢網站《摘星工廠》就點名3大星座經常將意識強加在他人身上，別人要是不服或是有意見，就會惱羞成怒，讓人相當無語。

▍白羊座

白羊座的人比較自我，凡事都會優先考慮自己的需要和感受，也喜歡當事件中的主導者，希望別人能夠配合自己的意向，如果遭到反駁，白羊座就會惱羞成怒，並且排除眾議，任性的執行到底，強勢的舉動讓旁人敢怒不敢言。

▍天蠍座

天蠍座的控制欲很強，他們享受一切盡在掌握之中的安全感，如果事實與自己預想的有出入，或是對方拒絕依照自己的想法做事，天蠍座就會開始洗腦對方，逮到機會就不斷糾纏到底，直到對方不得不讓步妥協。

▍獅子座

獅子座自視甚高，喜歡當團體中的意見領袖，並且十分享受高高在上的虛榮感，樂於主導事情的他們，經常將自己的想法強加在別人身上，一旦旁人有意見，獅子座就會認為是對方故意找他們麻煩，自然不會有什麼好臉色。