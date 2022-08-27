許多人凡事隨緣，把「沒關係」、「都可以」掛在嘴上，看起來佛系、好相處，但其實並非如此，運勢網站《摘星工廠》就點名3大星座其實是膽小鬼，佛系姿態只是在人前偽裝的保護色。

▍巨蟹座

巨蟹座情感豐富，內心極為敏感，因為欠缺安全感，所以他們渴望獲得足夠的愛和保護。巨蟹座之所以對外總是裝作一副無欲無求的佛系姿態，原因除了是不敢得罪人之外，也是想要窩在自己的蟹殼底下，安靜的過日子。

▍金牛座

金牛座渴望追求有品質的生活，也愛好享受，沒有不去爭取的道理，但他們更擔心過多的欲望會影響穩定的生活，因此會壓抑著狂野的需求，將「安穩」放在首要位置，一旦穩了，他們才有勇氣追求其他欲望。

▍處女座

處女座不承認自己膽子小，他們認為自己只是處事謹慎，從來不做沒把握的事，那些沒能爭取到的事項，乾脆選擇無視。雖然處女座對外總是宣稱不想做白工，但其實他們心知肚明，追求完美的自己只不過是怕失敗的膽小鬼。