台南市議會定期會24日針對市府經發局近來被檢舉案件進行專案報告，政風處長高伯陽表示，該處針對黑函中的6件檢舉案，歷經4個月的調查，經進行調卷及訪談業務同仁、廠商後，所有案件都查無違反相關規定等不法情事。高伯陽還說，經發局長陳凱凌已於今年6月13日前往台南地檢署，針對不實黑函內容及爆料提告，目前檢調單位正偵辦中。

高伯陽指出，被檢舉的西市場整體改建工程計畫補助費用案，經調查係依經濟部補助規定，專款專用，並無挪用；首長宿舍租賃採購案，也無規定在台南市擁有房屋者不得申請宿舍，且陳局長在今年2月也已停止申請宿舍補貼；七股科技工業區開發案，亦查無行政不法；2021年柳科汙水代操作勞務採購案，業務單位也正針對缺失改善中；永康工業區委託經營案，無違反相關規定；至於勞務採購得標廠商驗收核銷案，也查無檢舉所指的不實核銷情況。

陳凱凌認為，政風處針對黑函檢舉內容進行行政調查後，經發局的行政作為均合法，司法部分也已主動提告；撰寫不實黑函及爆料者，應該給予經發局同仁一個道歉，還給經發局及市府公道。

陳凱凌還強調，此次政風處的調查，已證實黑函內容完全是抹黑不實，期盼問政不該拿黑函甚至司法機關，進行選舉造勢。