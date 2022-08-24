1名單親媽媽今年42歲，已有個孩子快滿18歲，她平時與男友租屋同居，日前竟意外發現懷孕，她不斷與男友討論孩子出生後的照顧、經濟問題，對方竟一怒提出分手，她崩潰不知是否要墮胎，擔憂即便男友回來，孩子真的出生後，若男友再次提分手，她則必須1人扶養孩子。

該名女網友在臉書「匿名2公社」發文表示，他是名42歲的單親母親，小孩已快滿18歲，平時和男友租屋同居，她因為罹患巧克力囊腫，被醫師認定很難懷孕，因此平時跟男友發生關係都是無套，沒想到日前卻發現懷孕了，雖然她與男友都希望生下孩子，但她開始顧慮種種問題。

1名單親媽媽今年42歲，平時與男友租屋同居，日前意外發現懷孕，她與男友討論孩子出生後的照顧、經濟問題，對方竟一怒提出分手離家。（翻攝自臉書「匿名2公社」）

該女網友說她與男友存款不多，2人父母都已離世，孩子的照顧問題、經濟問題都要考慮，她情緒低落與男友多次大吵，男友最後提出分手並離家，她則崩潰考慮是否該墮胎，她說若拿掉孩子，2人一定會分手，男友也會怨恨她，但她擔憂孩子真的出生後，若男友再次提分手，她則必須1人扶養孩子。

其他網友留言「妳如果想再重複一次單親媽媽拉拔小孩的過程那就生吧，但是千萬記得別叫妳快成年的小孩幫忙妳，扶養教育小孩是妳的責任義務」、「如果未來小的出生，會直接影響到妳跟大孩子，甚至拖累到大家的正常生活，建議不要生」、「高齡產婦+單親媽媽+說走就走的男人，建議不要生」。