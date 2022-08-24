出門在外難免碰到急上廁所的突發狀況，但你碰過這樣奇特的廁所嗎？有網友曬出一張麵店廁所的照片，只見在同一個空間裡，兩個馬桶並排安裝，特殊的空間設計概念讓原PO百思不得其解，上網發文詢問，沒想到隨即引起網友熱議。

原PO在PTT八卦板發文表示，去某麵店用餐時，意外發現廁所裡面的特別設計，從他附上的照片可見，進入廁所後直接面對兩個並排的馬桶，牆上還貼上紙註明「男用」、「女用」，下方還有「來匆匆去沖沖」的標語，甚至貼心的在左右兩側都附上衛生紙，讓原PO忍不住詢問，「廁所設計成這樣是幹嘛用的？」

原PO拍下廁所的照片和網友分享，從中可見兩個馬桶並排安裝，且只有不到一步的距離，牆上還註明「男用」、「女用」。（圖／擷取自PTT）

文章一出吸引眾多網友討論，紛紛留言，「省了一筆隔間費」、「衛生吧，男的滴尿在馬桶上又不清的人一堆」、「男用的前面還卡洗手台？真難用」、「女生不想間接接觸你的屁股不行？」、「 左邊的很難坐，就當作小便斗啊」。

不過也有人認為，這樣的設計並沒有什麼好大驚小怪，「我唸幼稚園時的廁所還真的是這樣」、「一次一個人用啊，只是用不同馬桶」、「會奇怪嗎洗衣機也有分男用女用」，還有網友提出專業看法，「我知道職安法有規定男女廁所要以分別設置為原則，且需有明顯標示，照字面上看，這樣好像也是符合規定」。