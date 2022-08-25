‼️Russian troops fired missiles at a railway station in the Dnepropetrovsk region. At least 15 people died.



About 50 more were injured. The missile hit passenger railroad car at Chapline station. This was stated by Volodymir Zelenskyy during a speech at the UN Security Council. pic.twitter.com/c4y3LvMnSW — NEXTA (@nexta_tv) August 24, 2022

在烏克蘭於昨（24）日慶祝脫離蘇聯獨立31周年紀念這天，俄羅斯軍隊猛烈砲擊烏克蘭東部、西部及中部3個區域，其中傷亡最慘烈的要屬東部恰普利涅（Chaplyne）火車站，火箭攻擊至今至少造成22人死亡、50人受傷。

Terrorist Russia keeps killing Ukrainian civilians. At least 15 killed in a Russian missile strike on a train station in Chaplyne, Dnipropetrovsk region. As @ZelenskyyUa stressed at UNSC: terrorist Russia must be stopped now before it kills more people in Ukraine and beyond. pic.twitter.com/GSbMbrYEc2 — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) August 24, 2022

綜合路透社、美聯社、《紐約時報》（New York Times）報導，報導，烏克蘭於8月24日慶祝脫離蘇聯獨立31周年，昨日同時也是俄羅斯入侵烏克蘭屆滿6個月，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）先前就已警告，俄軍會在本周進行「特別殘忍的事情」。

果不其然，俄軍昨日砲擊烏克蘭東部、西部及中部，當中死傷最慘烈的要屬俄羅斯佔領的頓內茨克（Donetsk）以西145公里小鎮恰普利涅，俄軍一共對恰普利涅發動2波攻擊，第二波攻擊中火箭擊中車站的一輛火車，澤倫斯基昨日對聯合國安理會發表視訊演說時表示，車站攻擊至少造成15人喪命、50人受傷，不過他在稍晚公布的影片談話更新死亡人數，指出至少22人喪命。

The number of victims of the attack of the invaders on the station "Chaplino" has increased to 22 people



President Zelenskyy said that search and rescue operations at the railway station would continue. pic.twitter.com/ePmxmdFTcU — NEXTA (@nexta_tv) August 24, 2022

澤倫斯基辦公室官員提摩申科（Kyrylo Tymoshenko）後續發布聲明表示，火箭擊中車站後導致一輛火車的5節車廂起火。

另外俄軍在恰普利涅的第一波攻擊中也擊中一幢民宅，導致1名11歲孩童喪命，還有2名孩童慘遭活埋，所幸最後被救出。

澤倫斯基表示，「恰普利涅今天是我們的痛。」