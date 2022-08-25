在烏克蘭於昨（24）日慶祝脫離蘇聯獨立31周年紀念這天，俄羅斯軍隊猛烈砲擊烏克蘭東部、西部及中部3個區域，其中傷亡最慘烈的要屬東部恰普利涅（Chaplyne）火車站，火箭攻擊至今至少造成22人死亡、50人受傷。
綜合路透社、美聯社、《紐約時報》（New York Times）報導，報導，烏克蘭於8月24日慶祝脫離蘇聯獨立31周年，昨日同時也是俄羅斯入侵烏克蘭屆滿6個月，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）先前就已警告，俄軍會在本周進行「特別殘忍的事情」。
果不其然，俄軍昨日砲擊烏克蘭東部、西部及中部，當中死傷最慘烈的要屬俄羅斯佔領的頓內茨克（Donetsk）以西145公里小鎮恰普利涅，俄軍一共對恰普利涅發動2波攻擊，第二波攻擊中火箭擊中車站的一輛火車，澤倫斯基昨日對聯合國安理會發表視訊演說時表示，車站攻擊至少造成15人喪命、50人受傷，不過他在稍晚公布的影片談話更新死亡人數，指出至少22人喪命。
澤倫斯基辦公室官員提摩申科（Kyrylo Tymoshenko）後續發布聲明表示，火箭擊中車站後導致一輛火車的5節車廂起火。
另外俄軍在恰普利涅的第一波攻擊中也擊中一幢民宅，導致1名11歲孩童喪命，還有2名孩童慘遭活埋，所幸最後被救出。
澤倫斯基表示，「恰普利涅今天是我們的痛。」
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。