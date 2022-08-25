桃園某科技公司已婚主管阿隆(化名)外遇已婚女下屬小美(化名)，之後移情別戀另一女下屬，讓小美深感被背叛控訴其濫用職務逼迫下屬發生性關係，事件在公司內部炸鍋。小美的丈夫也向阿隆和公司提告求償240萬，桃園地院認為公司不能監督私人行為判免賠；阿隆侵害配偶權屬實，判賠50萬元，可上訴。

小美丈夫指控，阿隆為小美的直屬主管，明知道其已婚卻長期濫用職務權勢，誘逼小美發生性行為，指控阿隆侵害配偶權。阿隆在工作期間之一切行為均應由公司管理、監督，而人資處長明明知2人婚外情，卻因僅屬員工私領域行為而不介入，導致阿隆更加肆無忌憚，控告公司未盡管理監督之責，要求阿隆和公司連帶求償240萬元。

據判決書指出，小美去年11月曾向公司提出性騷擾申訴，控訴阿隆長期濫用職務權勢要求發生性關係，後來公司判定性騷擾不成立，也停止聘用小美。據公司訪談調查，阿隆曾坦承自己在前公司就認識小美，並多次跟其發生性行為，

「在2019年平均1至2個月會去1次，2020年開始比較頻繁，大概2週會發生1次」，還曾傳訊給小美「你剛剛下面是出水的嗎」、「射了之後還幫我含」、「還想再一次」，認定確實有侵權情事。

而後阿隆移情別戀另一名女下屬，發信給小美表示想結束關係。小美在申訴書上表示，阿隆突然跟她說不想再繼續這樣的關係，開始「公私分明」，從前他們在午休時會一起上motel，現在阿隆在這時間點卻跟另名女同事一起消失，根本沒有如他所說要分手「回歸家庭」，讓她感覺像是被欺騙或玩弄。

桃園地院認定阿隆和小美發生婚外情並有多次性行為，嚴重侵害小美丈夫的配偶權，不過2人私人行為並不在公司的監督範圍內，認為公司不能監督私人行為駁回小美丈夫對公司的控訴；阿隆侵害配偶權屬實，法官考量小美丈夫為警察，收入約7萬，阿隆離職前為課經理，月薪17萬元，判賠50萬元，全案可上訴。