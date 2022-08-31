女星李妍憬（原名李妍瑾）本月突在臉書透露，有一位天道盟曾姓大哥在臉書發文稱月花30萬元包養她，更怒罵李妍瑾是妓女，對此，李妍憬強調並非是小三，她怕生命安全有疑慮，發出不自殺聲明，嚇壞一票網友。不過傳聞中的大哥卻跳出來，說自己口中說的李妍憬並非女星李妍憬，更批對方搏版面，讓李妍憬直接提兩點打臉對方。

據《三立新聞網》報導，重量級大哥「太保」曾盈進表示他與李妍憬並不相識，且稱對方將他越抹越黑，他平時陪伴在罹癌老婆身邊，且叫李妍瑾的人太多，他昨天旁邊的酒店小姐就叫李妍瑾，直接問：「我有得罪妳嗎？妳把我連名帶姓和照片公布出來，是何居心？不要拉我知名度搏妳版面，懇請社會大眾能體諒一位非常愛老婆及全心全意陪病者的心情，謝謝。」

李妍憬則說是對方一直發連結，甚至連名帶姓還有照片辱罵，她是被對方的發文嚇到，更詢問「話說您說您身邊的酒店妹叫李妍瑾，跟我說一下是哪一間，我帶圤導去光顧一下點那位李妍璟！」她質疑對方為什麼罵人不放「您說的李妍璟或是李很緊的照片？」也指出疑點，對方聲稱自己足不出戶陪罹癌妻子，卻又去酒店找李妍瑾，李妍憬最後告知對方「那就請您撤下所有連結以及相關我的發文，以及您老婆也要撤文喔，如果這禮拜您還沒撤我只能走司法程序！」

黑道大哥發文嗆李妍憬。（圖／翻攝自當事人臉書）

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