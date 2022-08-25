殺害台南2名警察的凶嫌林信吾，24日下午開羈押庭，台南地院認為他罪嫌重大，有逃亡及滅證之虞，甚至有反覆強盜犯罪之虞，裁准羈押。林嫌羈押庭應訊時，對連殺2警鑄成大錯，首度表現出「懊惱」情緒，但他雖承認殺警，卻也辯稱「喝蠻多酒」，酒後沒辦法控制。

明德外役監逃犯林信吾22日殘殺曹瑞傑、凃明誠2名警察後，隨即展開逃亡17小時，23日凌晨4點36分於新竹落網，隨後由專案小組偵訊8小時後，移送台南地檢署，期間情緒都不見明顯起伏。法官昨天下午開羈押庭訊問時，他坦承殺警，但辯稱，「喝酒後沒辦法控制」。

專案小組表示，林信吾偵訊最初向檢警供稱，是不滿員警對他噴辣椒水才會抓狂，連殺2警，之後又說是喝酒後無法控制，殺警當天一早喝了6瓶350毫升啤酒，說法反覆，根本是狡辯之詞。針對林嫌在羈押庭表現「懊惱」，自知犯下大錯，也讓專案小組氣結，「偵訊8小時，一點悔意都沒有。」

台南地院行政庭長林福來指出，林信吾於羈押庭稱酒後無法控制等相關細節，是否牽涉故意殺警，將待檢察官或法官在偵查或審理時，會再調查釐清。法界人士表示，雖林嫌稱因喝酒才會殺警，但縱使受酒精影響，也要負該負的責任。

林信吾24日下午移入台南看守所，编號「0199」，台南看守所指出，由於林信吾被法官裁定羈押並未禁見，因此安排他入住一般被告的單人房舍，所方指出，他過去也在台南看首所待過，對環境不陌生。

林信吾進入看守所第一頓晚餐吃了紅燒雞丁、麻婆豆腐、味噌鮮魚湯，飯菜全都吃光，今早則吃饅頭、花生醬跟冬瓜茶，胃口不錯，幾乎都吃完。