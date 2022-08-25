作家黃大米經常在網路分享兩性趣事，她近日在臉書貼文分享，一名男同學對女友很好，後來有次失戀後，他有了些許的改變，經她詢問後，驚覺背後原因，讓她直呼是「比悲傷更悲傷的故事」。

黃大米在臉書發文分享一則小故事，表示自己的同學對女友很好，後來有次失戀後，有了些許的改變。該位同學語重心長地說：「我以後還是會買很多東西寵愛女友，但不會再買衣服給任何女友了。」

她詢問緣由，同學回說：「上個女友劈腿，她穿著我買給她的新衣服去跟別人約會。我突然體悟，買我再買，穿她在穿，脫他在脫。這種我買，他脫的感覺很不好，所以我不要再買衣服給女生了。」

黃大米聽完，直言這是「比悲傷更悲傷的故事」，「希望有幫助你在送禮時，做出更好的選擇」。

作家黃大米在臉書貼文分享一則小故事。(翻攝黃大米臉書)

貼文曝光後引發熱議，網友留言笑嘆「我有朋友發現他女友穿着他送的性感睡衣，在他租的房子裡面，跟別人偷情。」、「在結婚前都算是在幫別人養」、「我買你穿他脫。分工合作」、「來賓點唱：爽到你艱苦到我」。