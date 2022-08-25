動物可愛的舉動會讓人會心一笑，日本一名網友熱愛北極熊，他經常在網路分享自己拍的北極熊照，最近他在大阪的動物園看到一隻北極熊跳進池子裡，以仰式方式、靠著浮力在水面漂浮，20秒短片引發網友討論，不少人直呼「很療癒」，更有人替牠取綽號為「浮力熊」。

推特帳號@RumiDonald經常分享到各地的動物園，分享自己拍攝的北極熊照片，日前他到大阪天王寺動物園參觀，園內一隻年僅1歲、名為「Hou」的北極熊因天氣炎熱，跳到水池裡消暑戲水，他看到Hou以仰式姿態在水面上，身體靠著浮力，隨著水流慢慢漂浮，模樣非常可愛。

他將20秒短片上傳後，引發網友驚呼，「好可愛」、「是浮力熊」、「牠看起來好舒服」、「好優雅」、「看了很療癒」、「牠在玩仰式漂漂河嗎？」、「這影片看了好舒壓，完全療癒到我」、「這姿勢是預防溺水最佳方式」、「影片最後，牠是不是跟你揮揮手了啊？」、「好CHILL，身為社畜好羨慕」。