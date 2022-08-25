教導孩子正確的性觀念很重要，大陸一名網友爆料，有家長帶年幼兄妹在瀋陽搭高鐵，哥哥乘車期間不僅撫摸妹妹的胸部、腋下和私密處，還聞妹妹的私密處說「臭臭的」，家長不以為意，認為男童只是比較調皮，讓在場其他旅客都嚇傻，紛紛報警處理。

網友DarcyK7昨（24）日在個人微博發文，家長帶著一對年幼的兄妹搭乘高鐵，期間哥哥手不斷撫摸妹妹的胸部、腋下及私密處，哥哥甚至蹲在妹妹的椅子前方，把妹妹的腳高舉起來，臉湊到妹妹的私密處狂聞，大聲說「妳這裡臭臭的」。

這一幕讓車廂的旅客全看傻眼，直呼真的好誇張，好意提醒坐在後方的家長，但他們並不以為意，認為孩子是打鬧著玩，這回答令所以人都嚇傻，當中有人看不下去，把兄妹的舉動拍下來報警，也有人將其PO上網，隨即引發網友關注，多數人感嘆性教育真的很重要，應教導男童不能隨意觸摸他人身體，也要告訴女童避免自己被侵犯的觀念。

據了解，警察接獲民眾報案後，聯繫上兄妹的父母，父親表示當天是祖父母帶孩子們搭車，男童比較頑皮，喜歡跟妹妹打鬧，會提醒孩子要懂得保護自己，警方也請婦幼單位介入協助。

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