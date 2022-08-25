高鐵左營一帶今（25）日晚間無預警停電，網友紛紛回報，包括高市左營區文府路、文學路等路段都有災情傳出，有網友哀嚎「快熱死啦！」，也有人狂酸「看看這次台電要找哪隻動物出來背鍋」、「這樣會變暖，幸福感又增加了」。對此，台電證實左營區停電戶數達3859戶，派人搶修後於晚間9時54分全數復電。
台電指出，今晚9時10分，社武一次變電所第33饋線 （11仟伏）相間及接地電驛動作，斷路器開關跳脫停電事故。接獲通報後，立即派員搶修。
停電範圍包括高雄市左營區文理街、大中二路、重惠街、文府路等一帶，總戶停電戶數3859戶。
網友痛批，「高雄左營高鐵附近大停電，我要打烊鐵捲門都無法關，我用了很多的愛在發電了，為什麼都沒動靜」，還有網友摸黑點蠟燭，苦等電趕快來。
停電當時台電網站顯示，預計復電時間為8月26日凌晨1時27分， 不過已於9時54分全數復電。
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