「日華議員懇談會」會長古屋圭司訪台團接連兩天拜會府院高層時皆提及台灣高鐵車廂採購案，台灣高鐵則表示已於今年3月啟動第3次招標作業，同時邀請數家具備高鐵列車開發經驗的廠商參與投標。至於購車進度，高鐵則未說明。

台灣高鐵目前使用日本系統，2017年起推動新車採購計畫，但2020年2月及2021年1月二度廢標，外傳主因是報價不合理。今年3月國內媒體報導指出台灣高鐵已接洽到第3方業者，且是歐洲國家團隊，當時高鐵並未證實。

古屋圭司昨天拜會行政院長蘇貞昌時就表示，期盼政府從旁協助高鐵車廂採購案。他今天拜會蔡英文總統，再度提及該採購案，表示台灣高鐵是台日兩國之間堅固友誼的具體象徵，未來更要攜手合作，日本也會對台灣高鐵持續做出貢獻。

台灣高鐵回應表示，綜合考量高鐵現行乘載率狀況（尤其周末及疏運假期）、未來運量成長趨勢、列車維修及運轉調度需求等多項因素，自2019年起規劃新列車的採購。

高鐵表示，此前2次招標皆因廠商報價與市場行情差距過大，且部分投標文件不符規範要求而廢標，故著手研議包含洽第三方採購可行性等可能的解決方案。今年3月啟動第3次招標作業，以邀標方式，同時邀請數家具備高鐵列車開發經驗的廠商參與投標，後續將依安全、技術、營運、財務等面向綜合評估考量後，完成採購作業程序。