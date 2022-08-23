台灣高鐵（2633）表示，自9月8日（四）至9月12日（一）規劃為期5天的中秋疏運，由於旅客預購情況踴躍，經檢視運能調度後，因此決定再加開20班次列車（南下5班、北上15班），以加強服務返鄉及假期出遊需求。各加開車次列車將於8月25日（四）凌晨零時起開放購票。

台灣高鐵表示，歡迎旅客多加利用T Express行動購票App（含智慧語音訂票）、四大便利商店、網路訂票，或於車站營業時間至售票窗口及自動售票機，提早訂位、購票，以節省寶貴時間，屆時即可輕鬆進站搭車。

台灣高鐵2022中秋節疏運期間共加開126班次列車（南下65班、北上61班），5天提供846班次列車的旅運服務。公司提醒，連續假期人潮眾多，敬請旅客預先訂位，並多加利用高鐵T Express行動購票APP（含智慧語音訂票）或全國超過一萬家便利商店售票據點的便捷服務，提早完成購、取票，到站時即可直接進站乘車，節省寶貴時間並避開車站人潮。

此外，台灣高鐵疏運期間各車次均提供自由座服務，持定期票、回數票、悠遊聯名卡或一卡通聯名卡（均需開啟自動加值功能）的旅客，可直接感應進站搭乘自由座。

台灣高鐵指出，各車次列車目前均提供推車販售以及自動販賣機服務，商務車廂亦提供熱飲及點心服務。依照政府防疫規定，旅客在與不特定對象保持社交距離或有適當阻隔設備的情形下可飲食，惟飲食完畢後仍須佩戴口罩，敬請旅客遵守規定，落實日常防疫。

台灣高鐵表示，旅客自進入車站大廳起，即佩戴口罩並配合量測體溫後進站搭車，乘車時亦請全程佩戴口罩詢。