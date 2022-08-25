小煜（左二）上《飢餓遊戲》為奪C位脫衣露肌。（中視提供）

王仁甫幫教練擦後照鏡。（中視提供）

王品澔（左起）、峮峮、林真亦、王仁甫、許孟哲、蔡黃汝、楊奇煜、海產、夏語心、孫協志在《飢餓遊戲》中玩遊戲闖關。（中視提供）

中視《飢餓遊戲》周日(28日)推出「尋找對的人配對賽」，邀來夏語心、王品澔、海產、林真亦、楊奇煜與主持群一同遊戲。一行人來到泳池旁，微笑女神林真亦、楊奇煜還為了爭奪C位脫衣秀身材。

林真亦換上比基尼展現傲人身材，因此在安排站位時，王仁甫要求楊奇煜讓出C位給林真亦，表示： 「她在前面比較好看啦。」讓楊奇煜相當不服氣：「我就不好看嗎？」製單一聽則明示「脫掉就好看了」，於是小煜為奪回C位，立馬脫下吊嘎解放大胸肌，孫協志卻語帶可惜，「我們比較喜歡看你脫的時候是用撕破的。」

來到花蓮藝人也趁機體驗越野沙灘車，一上車就異常興奮的王仁甫開始一路狂飆變身「瘋狂賽車手」，讓坐在後座的夏語心驚聲尖叫，頻頻要求王仁甫走回正途，王仁甫則調皮的回應：「我就愛走旁門左道。」自駕體驗後改由專業教練開車載手持水杯的藝人，誰可以剩下越多水就獲勝。

眾人試圖討好教練，便詢問教練喜歡什麼類型，意外釣出教練回：「喜歡蔡黃汝這類型的。」為了賄賂教練，王仁甫不惜搬出蔡黃汝的照片當利誘，輪到花花上車時，剛好就坐在教練的副駕駛座，讓教練相當害羞，王仁甫還特別幫教練擦拭後照鏡，讓教練能清楚賞「花」。《飢餓遊戲》每周日晚8點於中視播出，隔周六晚8點於中天娛台也會播出。