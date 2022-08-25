前新竹市長林智堅遭台灣大學、中華大學認定論文抄襲，並撤銷其碩士學位，林已退出桃園市長選戰；同樣爆出論文爭議的南投縣長參選人許淑華25日受訪強調，林智堅是被迫退選，並不是他個人選擇退選，「我對自己的論文非常有信心，絕對不可能有退選的問題。」

許淑華今日出席敬老愛心卡擴大使用記者會，記者詢問「若論文審議結果不一樣的話，會不會退選？」她表示，「不知道為何這個跟退選有關係」。記者再問，「因為林智堅退選」，許則說，退選跟論文判定沒有直接關係。

許淑華指出，林智堅被台大撤銷論文學位時，他當時記者會是說並不影響到參選，他真正被退選的原因，是因為蔡英文最後選擇相信林智堅，所以已經動用所有民進黨輿論，包括側翼去攻擊台大、對幹台大，引起很大的社會反彈，最後對民進黨其他縣市選舉產生外溢效應，民進黨不得不讓他退選

許淑華說，並不是林智堅因為論文問題而自願退選，而是因民進黨選擇支持林智堅，當社會上不支持這樣的輿論，他又選擇對槓台大後，才被迫退選，他是被迫退選，並不是他個人選擇退選，民進黨不用把他塑造成非常負責任的。

許淑華強調，她對自己的論文是非常有信心，絕對不可能會有退選的問題，「因為我的論文絕對是沒有問題的！」

許淑華表示，林智堅論文雙雙無效，民進黨支持者像熱鍋上螞蟻相當著急，反過來現在一直在督促逢甲大學要加速審查論文，照規定，論文的審查就是2個月內要做出結果，逢甲大學在8月2日正式受理，最慢10月中旬會審查出來，她覺得不要有政治力去給學校壓力，審查階段本來就是有學校的專業。

許淑華指出，審查過程中，她希望親自到校說明，一定全力配合，這件事情，若學校可以盡快當然是最好，畢竟這件事已被操作成政治事件，希望尊重學校專業審查。任何判決她都會尊重學校，對自己論文是非常有信心，希望盡快落幕，不要讓對手把這事件當成政治提款機來消費。