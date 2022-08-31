張亞中也和議長邱奕勝巧遇互相鼓勵。(蔡依珍攝)

孫文學校總校長張亞中今陪同「勇敢媽咪」張碩芳登記參選桃園區市議員。(蔡依珍攝)

孫文學校總校長張亞中今陪同「勇敢媽咪」張碩芳登記參選桃園區市議員，他現身時開玩笑稱要來選「桃園市長」，可惜沒帶錢也沒遷戶籍，話鋒一轉炮火全開痛批民進黨一手遮天，提名只以黨派考量，讚鄭寶清對民進黨的批判都非常到位，也直言國民黨桃園市長參選人張善政只是農業電子化計畫的主持人、負責匯集，拿來和林智堅論文抄襲事件相提並論並不妥當。

「我要來登記參選桃園市長！」張亞中今現身桃園市選委會，幽默稱要角逐桃園市長，可惜沒帶身分證也沒帶錢，戶籍也還在台北市，「白跑一趟啦！」

「桃園市長選舉一團混亂！」張亞中談到桃園市長選舉，直指民進黨「堅下鵬上」充分暴露綠營拙劣手法，讚出來參選的民進黨前立委鄭寶清，對民進黨的批判非常到位，民進黨一手遮天，不以桃園市民利益為思考，只以民進黨黨派為優先考量，呼籲市民張開眼睛，支持最適合桃園市長的候選人張善政。

面對張善政也陷入「抄襲」疑雲，張亞中說，選舉一方面選賢與能，一方面也反應台灣社會程度，直指個人論文抄襲絕對不應該，但張善政的農業電子化計畫一案，真正委託單位是宏碁，張只是計畫主持人負責匯集相關資料，兩者相提並論比較並不妥當。

張亞中強調張善政是一個非常有經驗的優秀參選人，以張善政的行政資歷，若有機會為桃園市民服務，一定會做非常好。