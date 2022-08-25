新鞋款以專利技術帶動觸地的柔軟緩震與前進時的爆發力（瑞士On昂跑提供）

運動潮鞋不再只是運動配件，配色得宜兼具機能性，用於日常穿搭也能為造型增添亮點，法國瑞士On昂跑品牌，從運動專業跑鞋市場出發，跨足時尚休閒市場，電影巨星威爾史密斯(Will Smith)、蜘蛛人女友千黛亞(Zendaya) ，都是愛好者。品牌近期在台灣上市的新品Cloud 5，裡外兼具的新世代升級款跑鞋，以先進科技結合時尚外型，訴求步伐宛如走在雲朵上一樣舒適。

瑞士 On 昂跑 Cloud 5 跑鞋，外觀以簡約運動風設計，搭配全新 「CloudTec雲端緩衝科技」鞋底，使鞋款更輕量，模塊化的大底造型特別增加了耐磨墊片的面積，以提升耐磨度與抓地力。Speedboard推進板專利設計，能積聚足部觸地時的能量，迅速把能量傳送到前腳掌， 轉化成前進的爆發力。

本季除發表黑白經典配色外，也分別針對男、女款推出專屬配色，以冰河灰、午夜藍呈現男生獨有的風格質感，女款則選用女生接受度極高的粉彩色調，各自詮釋不同風格，百搭日常不同穿衣風格。瑞士 On 昂跑 Cloud 5 讓跑鞋不再只是功能性單品，更是時尚的搭配利器。