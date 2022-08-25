基隆市長林右昌日前接受時尚雜誌專訪，脫去POLO衫、牛仔褲，換上潮流穿搭，變身為「GQ市長」。（GQ雜誌提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆市長林右昌日前接受時尚雜誌專訪，脫去POLO衫、牛仔褲，換上潮流穿搭，變身為「GQ市長」，引發討論。他透露，自己不會跟流行，無法克服障礙多次拒絕邀約，但很意外實際看到成品，整體感覺讓人非常喜歡。

「我想還是先不要了吧」林右昌表示，每一次幕僚詢問要不要接受時尚雜誌GQ專訪，這都是標準回答，不僅是忙於市政沒有時間，也是自己從年輕到現在，都不是走在時尚、潮流尖端的人，也不會跟流行，始終對「時尚」摸不著頭緒，也不感興趣。

林右昌指出，不是有偏見或考量，只是心中有個「檻」過不去，認識他的人都知道，POLO衫、牛仔褲，加上一雙好走的球鞋，幾乎是自己的標配，習慣以舒適的姿態做事，才能展現最好的狀態。

他說，一開始對GQ的印象，總是時尚的、黑白的，好像政治人物上了，就變成一樣的風格，很不像平常的自己，因此每一次有邀約，總是克服不了心理障礙，沒想到數年後，幕僚們竟然進化，聯合起來「說之以情、動之以理」，硬是接了專訪。

林右昌指出，這次登上GQ人物故事，無論是報導的內容或照片，原本還會覺得不自在，但看到成品後，整體的感覺卻很喜歡，感性之中帶點理性、務實之中又帶點浪漫。