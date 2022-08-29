基隆連日高溫不雨，經濟部日前宣布9月3日起，水情將從綠燈轉為黃燈。立委蔡適應29日表示，已和國防部協調出動50部水車，明日起開始支援高地供水區域。

蔡適應今日下午受訪時表示，水利署原估計基隆、東北角地區上周會降雨，但雨勢主要在大台北地區，很可惜沒有下在東北角，即便做了幾次的人工降雨，仍沒有辦法達到滿意的結果。因此，水利署通知9月3日起實施第一階段部分用水管制，但跟民生用水沒有任何的關係，主要是路邊澆花、公共工程噴水池等，對於一般市民生活影響不大，大家不用太擔心。

蔡適應說，天氣預報這周星期三後，將有鋒面來襲也有降下豪大雨的可能性。他提及，前天與市長林右昌在慶安宮宗親會交接手爐過程中，一同向媽祖表達最誠摯的敬意，希望能盡快下雨。

蔡適應進一步指出，這幾天辦公室向國防部協調，出動50部水車，支援高地供水區域，目前正在會勘地點，預估明天投入，全力協助基隆。他強調，較缺乏用水地區也會持續努力供水，即便在水情吃緊時期，仍會滿足市民的民生用水。