目前林男被列入關係人，陳男(第一位)依違反槍砲罪嫌法辦，王男(第二位)、巫男(第三位)、古男則依聚眾鬥毆罪嫌法辦，後續警方將報請檢察官指揮偵辦，持續釐清詳細案情。(黃敬文攝)

新北市淡水區25日下午約4時驚傳槍聲，有名男子與友人開車返回住處的地下停車場時，遭3名不明人士掏槍警告欲控制兩人，結果這時陳男竟對天花板鳴槍示威，眾人當場四散逃逸；警方獲報後，立刻出動大批警力前往現場，並逮捕開槍的陳男，警方隨即封鎖現場並逐層搜索，不久便將涉案的4人搜出，全被帶回偵辦。

據了解，事發生在中正路二段上一處社區住宅大廈，是淡水地區的知名建案，住在該處的29歲林姓男子與38歲陳姓男子在25日下午3時54分一同駕車返回社區的地下停車場，結果剛停好車，埋伏的31歲古姓男子、36歲巫姓男子及36歲王姓男子便持辣椒槍、刀械出現，試圖控制兩人，陳男見狀後掏槍往天花板開槍示威，三人見對方有槍後立刻逃跑，陳男及林男隨後也離開地下室躲藏。

有其他住戶聽到槍聲後，立刻報警處理，淡水警方獲報不敢大意，立刻出動大批警力趕抵現場，並由淡水警分局副分局長林坤立親自帶隊指揮，警方在一樓大廳發現試圖逃跑的陳男，立即將他逮捕，接著封鎖大廈逐層搜索，陸續將四處逃竄的4名涉案人士全部逮獲，全數帶回警局偵辦。

警方指出，初步了解是涉及靈骨塔的買賣糾紛，開槍的陳男有毒品前科，他身上也查獲一把手槍及子彈2顆，另一方的古男、巫男及王男也前科累累；目前林男被列入關係人，古男、巫男及王男依聚眾鬥毆罪嫌法辦，而陳男則依違反槍砲罪嫌法辦，後續警方將報請檢察官指揮偵辦，持續釐清詳細案情。