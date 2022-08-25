新竹市前市長林智堅因論文抄襲，台大、中華大學的碩士學位雙雙遭撤銷，稍早作家顏擇雅在臉書發文質疑，兩所學校沒有嚴格把關，「是否需要把收到的學費退還給林智堅？」對此，台大副教授徐丞志忍不住回嗆，若此為台灣主流意見，「立馬提辭呈轉行不玩了」。

顏擇雅今（25）日在臉書表示，自己對林智堅學位撤銷沒意見，但她想問台大與中華大學有沒有詐騙之嫌，是否需要把收到的學費退還給林智堅？否則將來每間學校都能騙報考新生畢業很簡單，時間到了就發畢業證書，過幾年又以維護校譽為由取消，「這不是更像學店嗎？」並稱當年林智堅拿到學位是因為校方本身沒搞清楚畢業資格認證標準，「校方不是自己理虧嗎？」

顏擇雅的貼文內容被轉發到PTT後，引起諸多網友不滿，紛紛留言嗆聲，「神邏輯，考試作弊也可以退費嗎？」、「搶劫被抓要不要退你車馬費啊X」、「大腦是個很重要的東西，這是反串吧？」

而身為台大副教授的徐丞志對此更是難以接受，在臉書發文表示，若顏擇雅的想法是目前台灣社會的主流意見，「那我打算只在台大教書到這個月底，現在立馬提辭呈轉行不玩了」，徐丞志忍不住痛批，「少子化、大學退場機制未明，然後政治力又高度凌駕學術，在台灣當大學老師真的是作賤自己」。