國人遭詐騙到柬埔寨落入工作陷阱、遭人口販運事件頻傳，國民黨立委鄭正鈐日前啟程柬埔寨啟動救援，他在臉書上還原救援當晚指出，他與友人在夜裏來回開7個多小時的車程在半夜救援，帶著家屬的託付與贖金，一路開車前往目的地，一手交錢、另一邊放人，而柬埔寨當局也對所有在柬國的外國人進行檢查，積極打擊人口販運。

鄭正鈐指出，柬埔寨返國後3＋4的隔離在今天即將期滿，回想整個救援過程，其實伴隨著許多危險，令人感到欣慰的是，18日帶著受害人返回台灣，柬埔寨當局也自18日起對所有在柬國的外國人進行檢查，積極打擊人口販運，如此將有更多的被害人可望被救出。

他說，記得在柬埔寨接回受害少年的那天晚上9點多，他當地的友人從金邊開車，到距離金邊300、400公里的園區救人。當地台商不斷提醒不要在晚上出門，但他們還是在夜裏來回開7個多小時的車程，凌晨1點多接到受害人凌晨、4點多才回金邊。

鄭正鈐表示，出發時一心只想趕快接回受害人，但那個園區非常難找，而且車子開離開金邊後，有很長一段路完全沒有路燈，伸手不見五指。一路經過很多地方都是荒煙蔓草，而且愈走愈荒涼，萬一出意外，應該很難被發現。

他分享，好不容易找到那個園區，快抵達時，看見柵欄前有幾個壯漢過來盤查，戒備森嚴更不准拍照、錄影。一下車，年輕時代的記者魂馬上上身，以柵欄及壯漢為背景，逆著光拍下照片，紀錄救援這一刻。

她透露，當下他突然想起電影《飛越蘇聯》中，參加越戰時叛逃到蘇聯的美國黑人雷蒙，走向自由的那一幕畫面，雷蒙也是逆著光，身後則是模糊的柵欄與KGB特務的身影，那模糊的柵欄與人影，就像是一道關卡，一邊是自由、另一邊則是牢籠。

鄭正鈐說，很多人問我怎麼那麼大膽，連當地台商都不太敢在晚上出門，他們還在夜裡來回開7個多小時的車程，在半夜去救援？其實當下並沒有想太多，受害人家屬非常擔心會不會付贖款，對方還是不放人？正好他人在柬埔寨，而且當事人清楚告知家人園區所在地，家屬也協調好了贖金，所以帶著家屬的託付與贖金，一路開車前往目的地，一手交錢、另一邊放人。

他強調，從柬埔寨返國後，他陸續協助接回幾位受害人，原本聽聞許多年輕人是受到一個月10、20萬元的高薪誘惑所騙，沒想到近日有些國人為了5萬元月薪的酬勞也被詐騙，這也凸顯台灣就業環境不夠好，才逼得年輕人為生活出走又陷入被詐騙的困局中，這景象宛如菲律賓從亞洲第二富有的國家淪落貧窮，令人不勝唏噓。