新鮮人剛出社會面試工作時，學歷往往是給一家公司的初步印象，而隨著年紀漸長，工作態度和表現才是職場生存的一大指標。一名網友23日在網上發文，有名不識相的新進女同事，整天開口閉口都在跟大家炫耀自己是從成大畢業，直到某天出差時遇到另一名資深同事，得知對方畢業於台大，她才終於閉上嘴巴。

原PO在臉書社團「匿名2公社」發文，一個多禮拜前，公司新進了一名女同事，相處下來發現對方在行為上很急於表現自己，似乎想讓大家覺得她很重要，同時也很愛炫耀學歷，常常在其他同事面前提起自己是從成大畢業。

原PO指出，某次開車出差途中，該名女同事照舊在車上出言賣弄學歷，並稱「客戶xxx是我在成大的學長，我跟他很熟」，她還轉過頭去詢問另一名資深同事從哪間學校畢業，豈料卻得到「我台大畢業」的回覆，令她當場尷尬不已，場面頓時安靜了片刻。

原PO表示，該名新進女同事在一次出差途中，終於踢到鐵板。（圖／翻攝自「匿名2公社」臉書）

後來那名回覆「我台大畢業」的資深同事向原PO透露，她認為大家都出社會十幾年了，沒必要一直將學歷掛在嘴邊，而之所以會說出那般看似不給人留台階下的回話，是因為面對新進女同事丟的直球問題，她當時似乎想躲也躲不掉。

貼文發佈後，掀起熱議，有網友表示「給台大敬一杯」、「會做人比較重要」、「回答怎麼有點帥」、「學歷是剛畢業的新人找工作的入場卷，有經驗是看工作經歷了」、「各行各業真的很多名校」。

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