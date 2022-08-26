近年台灣電力吃緊，台電最後決定針對用電大戶自7月1日起調漲電價15%。外媒進一步指出，台灣用電大戶台積電為了生產最先進製程晶片，安裝了艾司摩爾（ASML）最先進的極紫外光微影設備（EUV），導致耗電量大幅提高，預計台積電到2025年，將占全台整體能源消耗的12.5%，遠比2020年時的大約6%還要高。

報導指出，估計艾司摩爾每台EUV耗電約達1MW（百萬瓦），是前幾代設備的10倍以上，目前台積電擁有超過80台EUV，並繼續安裝新一代設備。台積電成為吃電大怪獸，但想以最先進製程技術生產晶片，除EUV外，別無其他替代選項。

報導提到，除台積電外，記憶體大廠美光也計劃在台中生產基地使用至少一台EUV。分析師Charles Shum說，預計在3年內，台灣代工廠中四分之一的晶片製造需要EUV才能發揮作用。

台灣歷經多起全國性大停電，缺電問題浮上檯面，政府急著拉高再生能源占台灣電力的占比，但報導提到，截至2021年底，台灣僅6%的電力來自再生能源，政府因此調降2025年再生能源發電目標，從20%降至15%。