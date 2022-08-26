民進黨台北市長參選人陳時中日前到大安區同志友善酒吧與年輕人互動，民眾熱情「背後抱」及爭相拍照。國民黨台北市長參選人蔣萬安今天酸說，陳時中喝完酒之後，還是要面對疫苗門的問題，至於同志則用最實際投票表決的方式表達支持。

陳時中日前前往酒吧學習調酒，爭取青年票，民眾紛紛上傳影片。蔣萬安回應，酒吧當然是台北生活的一部分，但是陳時中喝完酒之後，還是要面對疫苗門的問題，好好的跟民眾說明清楚，不要再迴避，到底什麼時候要公布高端疫苗採購的價格，至於同志問題，他透過最實際投票表決的方式表達支持，這個是最重要的。

被問及如何爭取流失的青年選票，蔣萬安強調，一直得到年輕朋友很多的正面回應，也提出很多具體照顧年輕朋友，解決居住、青銀換居的方式，用便宜租金租到適合他們的房子，能夠留在台北，他也會提出相關創業的政見，鼓勵年輕朋友留在台北繼續創業、實現無限的可能，這些都是能夠得到年輕朋友支持認同的地方。

陳時中昨也出席「阿中姊妹粉紅派對」搶攻婦女票，蔣萬安則說，他擔任民代這麼久，很多婆婆媽媽、姊姊們對他很多支持，非常感謝，婦女朋友也是他一直以來參與公共事務，往前邁進很大的動力之一。

蔣萬安承諾，未來如果當選市長，也會透過政策將台北市治理好，這是最好的回報方式，接下來他會積極勤走基層，爭取女性朋友的支持，昨天透過記者會，提出生育、養兒相關政見，就是希望能夠幫助到女性朋友及他們的下一代，能有安心生養的環境。