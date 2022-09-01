楊植斗分析陳時中民調仇恨值。 (取自中天新聞)

近期有2份民調皆顯示，民進黨陳時中是台北市民最不喜歡的台北市長候選人，而負數票協會8月30日公布台北市選情調查，其中若有「負數票」機制，亦即可以投反對票，陳也得到最多票，他對此回應，不認為有這麼多人不喜歡自己，但國民黨台北市議員參選人楊植斗覺得，其實他就是「完全在裝傻」，怎可能不知道自己仇恨值很高。

楊植斗今接受《中天新聞》訪問時提到，陳時中就是「完全在裝傻」，怎可能不知道自己仇恨值很高。楊植斗指出，從網路、論壇中看到，當陳時中提起到底誰那麼討厭他時，底下很多留言都說「是我」，也就是他們覺得蔣萬安、黃珊珊誰當選都可以，就是不要陳時中，這即為負數票的意義。

楊植斗分析，陳時中之所以民調這麼差，是因為兩年來防疫成績做得不怎樣，還因為錯誤決策導致某些家庭破碎，當然會造成負面效應、仇恨值高。

楊植斗更奉勸陳時中，「應該學鄭寶清勇敢推動黨內黨魂運動」，希望他能把民主自由進步價值找回來，不是自甘墮落。