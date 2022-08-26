苓雅分局員警於24日凌晨執行巡邏勤務時，看見26歲陳姓騎士悠閒地邊騎車邊抽菸，於是員警攔停盤查，靠近陳男便聞到濃濃的酒味，陳男辯稱剛剛與友人吃薑母鴨，可能是米酒放多了，經員警酒測後酒測值達0.46，全案依公共危險案移送高雄地檢署。

苓雅分局凱旋路派出所員警於24日巡邏時，在五福一路、光華一路口看見陳男邊騎車邊抽菸，於是上前攔停，並告知陳男騎車不要抽菸，陳男聽到後連忙道歉，但員警一靠近陳男便聞到陳男身上散發的酒味，於是詢問陳男有沒有飲酒，陳男馬上說「沒有沒有，有吃一點火鍋，但沒有喝啦」，辯稱是剛剛與友人吃了一鍋薑母鴨，可能米酒放多了導致酒味飄散。

員警聽完陳男辯解後向陳男施行酒測，酒測值達0.46，全案依公共危險案偵辦並將陳男移送到高雄地檢署。

苓雅分局呼籲，駕駛人應遵守「酒後不開（騎）車」原則，並落實「指定駕駛」及「搭乘計程車返家」等措施，以維護個人及他人行車安全，切勿因貪圖一時方便而誤觸法網。