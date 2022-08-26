台南殺警案引發全國關注，國民黨新竹市長參選人林耕仁26日與新竹市議會國民黨黨團共同發表聲明，要求政府尊重多數民意，反對廢除死刑、依法執行死刑、重大刑案速審速決。林耕仁指出，社會治安是政府最重要的責任，指執政黨不能再自我感覺良好，繼續麻木下去。

台南殺警割喉事件引發全國憤慨，國民黨新竹市議會黨團與林耕仁，共同發表3點聲明，反對廢除死刑、請政府依法執行死刑定讞者的當死刑；檢討全國警消的保險有沒有再增加的空間；以及加強警察執法技巧的訓練。

新竹市議會國民黨黨團指出，過去以來的民調皆顯示，有7成以上民眾反對廢除死刑，廢死主張完全跟民意背道而馳，棄民意與公義於不顧。

黨團強調，被判死刑者關押數十年不執行，不但讓司法公權力的威信蕩然無存，也讓被害人家屬持續被二度傷害，更讓治安日益敗壞，要求執政的民進黨向全民說明，為什麼這幾年不願執行死刑？

黨團總召陳治雄說，台灣的兩岸關係亮起紅燈，台灣的國防亮起紅燈，現在連台灣的治安也亮起紅燈，讓民眾感到很悲哀。