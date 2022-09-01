民進黨新竹市長參選人沈慧虹1日上午9點到選委會登記參選，桃竹苗選戰總督導的桃園市長鄭文燦、立委柯建銘與新竹隊總督導鄭宏輝也到場加持。（王惠慧攝）

民進黨新竹市長參選人沈慧虹1日上午9點到選委會登記參選，桃竹竹苗總督導、桃園市長鄭文燦、立委柯建銘與競選總督導鄭宏輝也到場加持，沈慧虹帶領8名黨籍議員參選人騎著YouBike進場，並喊出「新竹光榮我帶頭」口號，鄭宏輝站台時也強調，新竹進步不能回頭。

沈慧虹1日一早帶著市議員劉康彥、陳建名、曾資程、鄭美娟、施乃如及議員參選人劉彥伶、林盈徹、楊玲宜到選委會登記，現場支持者歡呼加油聲不斷，鄭文燦、柯建銘與鄭宏輝也都來站台，眾人齊喊年底選舉「凍蒜」口號，展現團結氣勢。

「新竹不走回頭路，」鄭宏輝說，他和沈慧虹原本就是夥伴也是老戰友，期許沈慧虹能延續林智堅路線，讓新竹繼續進步，相信沈可延續林智堅5星施政、延續城市幸福感、延續新竹的美學。他也強調，「大厝起一半，師傅不能換，」盼選民肯定林智堅、支持沈慧虹，讓新竹繼續進步。

柯建銘也強調，任何抹黑無法抹去林智堅、沈慧虹8年努力，他也批評國民黨對手林耕仁任6屆議員無具體建議，都在做自己的事業，選舉到了才開始跑紅白帖；民眾黨高虹安更是說空話、作文比賽，前天才在考察，臨時抱佛腳，呼籲市民集中選票支持新竹隊。

鄭文燦也肯定沈慧虹8年來的成績，並指沈未來的8年可以立刻上手、無縫接軌。他說如果選民覺得新竹沒有變好，「那投其他人沒關係」，但新竹是非六都裡進步最快的城市，相信沈慧虹這棒，會讓新竹完全不一樣。

沈慧虹說，選戰倒數86天，她一定每天一路拼到底，她也提出「超級城市」政見的6大願景包括，科技首都、先進軌道、未來教育、幸福加倍、舊城再起及宜居生活，盼選民覺得過去8年新竹變好，應繼續支持新竹隊。