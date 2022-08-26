江南大叔PSY時隔3年重新補辦濕身趴演唱會，豈料上月31號卻發生死亡意外，1名27歲蒙古籍工作人員A某在撤場作業時，不慎從15公尺高的高台墜下，送醫仍宣告不治，消息曝光後引各界震驚，當地警方第一時間介入調查，昨（25）日爆出PSY的經紀公司P Nation被扣押搜查。

據韓媒報導，勞動部江原支廳25日上午對位於首爾江南區的公司P Nation總部及辦公室進行扣押搜查，目的是為確定事故發生時演出企劃公司與搭建舞台的業者間合同關係，以及是否遵照舞台搭建相關安全指示等，此外，勞動部還補充說，正在對其他城市舉辦的演出進行安全方面審查。

此前江原道江陵市警察局以「違反重大災害懲處法」和「業務過失致死」等嫌疑，調查相關人員，而初步調查指出，A男是在拆卸演唱會舞台照明時，從15公尺高台上墜落身亡，據韓媒《The Fact》報導，通常在高空作業時應綁上高空安全繩防墜落，但A某在高處作業時，並未繫高空安全繩。PSY所屬經紀公司P Nation在事發後第一時間聲明道歉、致哀，稱此次事件讓人感到心痛，「我們向死者家屬表示最深切的哀悼，並會盡最大力量並負責到底，防止再有憾事發生」。