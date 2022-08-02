因疫情關係睽違3年，南韓歌壇天王PSY正在舉行濕身趴演唱會，讓粉絲一邊聽歌一邊消暑，不料行程還沒走滿一個月，上月31號濕身趴就發生死亡意外，一名27歲蒙古籍工作人員A某在撤場作業時，不慎滑倒自15公尺高的高台墜下，送醫仍宣告不治，消息曝光後震驚外界，而當地警方在第一時間即介入調查，今爆出意外發生當天，A某在高處作業時，根本沒繫安全繩。

PSY濕身趴發生人員傷亡意外，第一時間江原道江陵市警察局即著手調查，以「違反重大災害懲處法」和「業務過失致死」等嫌疑，調查相關人員，初步調查指出，A男當天是在拆卸演唱會舞台照明時，自15公尺高台上墜落身亡，據韓媒《The Fact》報導，通常在高處作業為了保護工作人員安全，工安上會要求除了繫上一般的工作用繩索外，額外綁上高空安全繩，防止不小心墜落，但該媒體訪談的結果，驚爆A某當天並未綁上高空安全繩。

警方相關人士表示，以當天目擊者的證詞陳述為基礎，在釐清意外的前因後果後將決定是否立案，而A某是外包廠商所聘用的工作人員，目前關於發包和二次承包的法律關係也需要釐清，且雇用勞動部江陵分廳也將針對此意外是否適用重大災害懲處法，來進行後續處理。

另《SBS演藝新聞》報導，警方調查後認為A某發生意外的當天是下雨天，才會導致他因濕滑而不慎滑倒跌落，因此正朝這個方向在調查，如今外界有許多單位要求徹查責任歸屬的聲浪，江陵市民行動團體在昨天(8/1)更發出聲明，「江陵市與P Nation(PSY的經紀公司)疏忽安全檢查和管理監督，是將該勞工推向意外喪生的當事人，懇請相關單位務必進行縝密調查」，覺得沒必要隔天非撤場不可，尤其在下著雨的時候進行拆卸工作，是相當危險的，P Nation則是在事發後第一時間即發聲明致哀，直呼這次事件讓人感到悲痛，「我們會盡最大力量並負責到底，防止再有憾事發生」。