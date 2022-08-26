華碩(2357)日前公布2Q底庫存累計衝高到2061億元新台幣，驚動市場！但投資法人卻是自6月中以來，持續站在買方，中間即使有調節，也都是微量，累計投信持股張數由6月中的3.1萬張，已增到昨（25日）的4.45萬張。華碩股價技術面，8月的月K恐再收黑，呈月K線連5黑，在日K方面，今天日K小紅，下周有機會挑戰5日及10日線反壓。

今年2022德國科隆電玩展(Gamescom)開跑！華碩ROG玩家共和國舉辦疫情後首場大型實體活動「Have It All」，同步發表多項玩家首選配備，除AIO水冷、電源供應器、螢幕、無線路由器、電競周邊，還有支援AMD Ryzen 7000系列處理器的全新X670E主機板等。

華碩今年前進德國科隆電玩展(Gamescom)，在主機板方面，發表ROG Crosshair X670E Gene主機板、ROG Strix X670E-I Gaming WiFi主機板、ROG Strix Hive、ProArt X670E-Creator WiFi主機板、Prime系列主機板。以及ROG Loki SFX-L 850W白金級電源供應器和ROG Swift OLED PG42UQ/PG48UQ電競螢幕、27吋ROG Swift PG27UQR 4K電競螢幕，32吋的ROG Strix XG32UQ 4K及XG32AQ QHD電競螢幕。以及ROG Rapture GT-AXE16000為全球首款四頻WiFi 6E電競無線路由器，ROG Keris Wireless AimPoint電競滑鼠，ROG Cetra True Wireless真無線電競藍牙耳機等。

ROG亦趁勢推出首支音樂單曲 「Reality」，由著名配音員和音樂家Troy Baker擔任主唱，其最廣為人知的作品為「最後生還者」及「秘境探險」電玩遊戲中之角色，單曲MV為互動式360度影片，目前已上傳至ROG Global YouTube頻道，提供玩家更沉浸十足的音樂饗宴。