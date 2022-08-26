澳洲前總理莫里森（Scott Morrison）在疫情期間秘密宣誓兼任5個部長職位，澳洲今天責成一名前高等法院法官展開調查。

法新社報導，澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）宣布立案調查，表示澳洲的「議會民主」制度已受到考驗。

在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，保守派領導人莫里森任命自己為衛生部長、國庫部長、財政部長、資源部長和內政部長，沒有告訴同僚或公眾。

艾班尼斯表示，這項調查對於「確保這種情況不再發生」至關重要。

前高等法院法官貝爾（Virginia Bell）將率領調查，並在11月25日前報告。

艾班尼斯說：「我們需要有快速和適當的調查。」他還說：「這與政治無關，而是了解整件事是如何發生、為何發生，以及有誰知情。」

他不排除在必要時迫使莫里森或其他前政府部長提供證據的可能性。

莫里森先前堅稱，他在疫情不穩定的特殊時期採取「緊急權力」並無不當。

他在這起醜聞爆發後首次公開露面時說，「我當時在暴風雨中掌舵」，並說批評的人則是「事後站在岸邊」。