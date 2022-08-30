楊振昇強調，教育局26日依法主動向檢方告發請司法偵辦；希望不漏失任一可能性，以捍衛受害者權益。（台中市政府提供）

台中市政府處理國中資優班名師性侵女學生案，引發各界爭議。民進黨台中市長候選人蔡其昌30日在臉書指出，呼籲市府主動積極面對問題，不能再迴避。教育局長楊振昇說，已就黃男擔任導師的班級為對象寄發調查信，近日內陸續進行問券調查，找出潛在受害者，伸張正義。

蔡其昌臉書指出，近日，太太貼給我一位台中父親沈痛的呼籲，關於他的女兒在學校受到師長性侵的事情。看到這位父親自責自己沒有及早發現孩子的困境，自責讓孩子獨自承受這麼多年。我不敢想像這個孩子在成長過程中，是如何自處？她又如何在這麼多年痛苦煎熬後，舉發這件事。

蔡其昌說，呼籲市府現在應該要亡羊補牢，立即調查真相，過去市府在處理這個事件上，讓受害者感覺到有被漠視的感受；市府應成立「專案跨校調查單位」擴大調查，將這位校長過去接觸過的學生，全面性調查受害人數。市府應該主動並積極面對問題，不能再迴避。

楊振昇表示，教育局調查行動不但積極，且比人本基金會要求更嚴密，絕不放縱任何一件校園性侵案。4月中下旬接獲A生檢舉，5月初召開「性別平等教育委員會」進行調查，並多次警告黃男在調查期間不得以任何方式聯繫A生及散布事件資訊，保護受害者及積極調查行動沒有停。

楊振昇強調，日前教育局接獲人本基金會指有第二位受害者C小姐，教育局隨即於8月24日成立「狼師檢舉專線」擴大調查，呼籲可能潛在受害者勇敢站出來檢舉，26日依法主動向檢方告發請司法偵辦，並擴大調查黃男所接觸過的學生，希望不漏失任一可能性，以捍衛受害者權益。

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