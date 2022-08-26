富邦悍將26日做出球員異動，將近期在二軍打擊手感逐漸升溫的高國輝升上一軍，總教練丘昌榮希望借助他的棒子提升打擊火力及連貫性，高國輝也認為，這個月自己的打擊手感的確不錯，有把好的感覺維持住，「把練習時好的感覺帶到比賽上，長打就順其自然。」

之前因疫情替補名單上一軍支援的高國輝，上次在一軍出賽已是7月17日，之後他又回到二軍調整，7月23日起14場二軍出賽敲出12支安打包含4發全壘打，打擊手感逐漸升溫。

這次帶著黝黑的膚色重回一軍戰場，高國輝笑著說是因為南部太陽比較熱情，二軍紮實的訓練量也讓他明顯瘦了一圈，但他笑說自己體重仍是好好的維持3位數，「大概體脂有掉一些，自己是有陣子沒量體重了。」

今年高國輝打得掙扎，多次在一、二軍浮沉，高國輝正面看待異動，「職業選手就是這樣，會下去（二軍）代表就是有不夠好的地方，上來了就好好表現，不會去在意上上下下，想辦法讓自己有好的表現更重要。」

丘總解釋拉上高國輝的原因，主要是想要提升打擊連貫性及火力，讓他能跟林益全分擔指定打擊的位置，今天高國輝歸隊一軍後也立刻被排進先發打線、擔任指定打擊。至於選擇把王詩聰降下二軍，丘昌榮說：「他還年輕，留在這邊只能代打也不是那麼好，下去二軍會有更多出賽空間比較好調整。」

而富邦本季在新莊就是打不贏味全龍，本季已在新莊苦吞9連敗，今天則要阻止龍隊寫下作客單一球場的單季最長連勝紀錄。丘昌榮認為在這段期間主要是攻擊狀況不理想，尤其是得點圈發揮不佳，「對戰就是這樣，越打不贏就......，我們打鋼龍不是很好，幾乎每次都是他跟布里悍，但這不是藉口，還是要想辦法突破。」