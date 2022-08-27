樂天桃猿蔡鎮宇昨天在繞過三壘時滑了2次，第2滑更是直接「撲街」，也讓他死在本壘前、沒能跑回超前分，好在最後球隊贏球才讓他能笑談這件糗事，他自嘲自己可能是在鬼月最後一天被推了一把，今天上午還先到行天宮拜拜，祈求神明保佑他健康、順利。

蔡鎮宇7局上場代跑，想趁林立安打時從二壘直闖本壘，但在踩三壘壘包時腳步就不順，踩到紅土壘包交界處，當下努力抓回重心想繼續衝刺，沒想到這次卻直接撲倒在地，但最終還是被觸殺在本壘前，沒能攻下超前分。

今天賽前蔡鎮宇還原當時情況，他笑著說：「第一滑後想拉回來，結果拉回來後怎麼又被拉下去。」賽後還被隊友虧爆，林立也有跟他提醒一些注意事項，「他跟我說，能遇到都是好事，這些都是經驗。」

蔡鎮宇也透露，教練賽後跟他說「過了就過了，回去好好睡覺。」，「但想睡也睡不太好，還好球隊有贏球，不然真的會哭出來。」今天賽前蔡鎮宇也到住家附近的行天宮拜拜，「我跟神明祈求希望能保佑我健健康康、順順利利，最近有點不太順。」